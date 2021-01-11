Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

-Fuat Taşkesenligil’in konuşması

-Milli Takım antrenörü Keziban Kuşkapan’ın konuşması



- ERZURUM



- Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen A grubu 1. Ayak Kayaklı Koşu yarışmaları Kandilli Kayak Merkezi’nde yapıldı. Yapay kar üzerinde gerçekleşen yarışmalarda A gurubu 1. Ayak yarışlarında Doğu ve Güneydoğu grubu olarak toplam 400 sporcu katılım sağladı. U21, U20, U18, U16, U14, U13 ve U12, olarak 7 ve 14 grupta yarışmalar gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Madalya töreninde gruplarında dereceye giren sporculara, Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve Milli Takım antrenörü Keziban Kuşkapan tarafından verildi.





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