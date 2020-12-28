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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarış Efes Yurt Dışı Gesi Olimpiyat 

- Yarışlardan detay
- Sporcuların çıkışı
- Yarıştan detay
- Röportajlar
- Madalya töreni
- Toplu fotoğraf çekilmesi

- ERZURUM

- Erzurum Kandilli Kayak Merkezi’nde gerçekleşen Kayaklı Koşu yarışları adeta nefes kesti. Uluslararası FIS puanlı Kayaklı Koşu yarışmalarının birinci ayağı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi’nde yapıldı. Pandemi dolayısıyla yurt dışından katılımın olmadığı yarışmalara Pakistan’dan bir sporcu katıldı.
Kadınlarda 5 erkeklerde 10 kilometre olarak gerçekleşen yarışlarda ilk üç dereceye giren sporcular puanlarını yükselterek olimpiyatlara katılmaya hak kazandılar. 14 kadın, 17 erkek sporcunun katıldığı yarışlarda yarışı tamamlayan sporcular bitiş çizgisinde baygınlık geçirdi. Erkeklerde birinciliği Ömer Ayçiçek, ikinciliği Hamza Dursun üçüncülüğü Abdullah Yılmaz kazanırken, kadınlarda birinci Ayşenur Duman, ikinci Zozan Malkoç ve üçüncü Esra Akpınar oldu. Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi Necati Kaplan, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Antrenörü Keziban Kuşkapan, sporcular Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun yarışmaların oldukça çekişmeli ve renkli geçtiğini söylediler.
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