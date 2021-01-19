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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kayakçılar için hasret sona erdi

Kayakçılar için hasret sona erdi

Kayak antrenmanı detay

Yarış İhlas Milli Takım Şampiyon Kar Yağışı 

-Antrenör Kibar Genç röp.
-Sporcu röp.
-Diğer detaylar

- - Sivas'ta genç kayakçılar suni çim üzerinde kayak yaptı SİVAS

- Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kayaklı koşu kuzey disiplini kategorisinde faaliyet gösteren Sivas Gençlikspor kayak takımı, suni çimde antrenmanlara start verdi. Sivas Gençlikspor kayaklı koşu kuzey disiplini takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte idmanlara start veren Sivaslı kayakçılar, 4 Eylül spor parkında yer alan üzeri karla kaplı suni çim saha üzerinde yoğun bir tempoyla yeni sezona hazırlanıyor. Antrenör Kibar Genç yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kayakçılar, kondisyon ve kuvvet çalışmaları yaparak yeni sezon hazırlıklarını haftanın 7 günü sürdürüyor. Kibar Genç: “Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk” Antrenman sonra İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan kayak antrenörü Kibar Genç, uzun süredir kar yağışını beklediklerini söyleyerek, “Bizde uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Bu süreçte çocuklarla beraber tekerlekli kayak yaptık. Biz çocuklarla her türlü fırsatı değerlendirdik. Kar yağışıyla birlikte ertelenen yarışmalarımız tekrardan başlayacak. Cumartesi günü Bolu’ya yarışmaya gideceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biz Haziran’dan beri pandemi olmasına rağmen sporcularımızla beraber çalışıyoruz. İdmanlar dışarıda yapıldığı için çalışmalara devam ediyoruz. Kuvvet çalışması, kondisyon antrenmanı, tekerlekli kayak çalışmalarını destekli bir şekilde, devam ettirdik. Şimdi ise kar yağışı ile birlikte çocukların idmanlarına devam ediyoruz” dedi.
“Hedefimiz milli takıma sporcu yetiştirmek” Hedeflerinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu da söyleyen Genç, “Yıldızdağına Çarşamba günü çıkış yapacağız. Orada özel kayaklı koşu pistimiz var. Kayaklı koşu pistinde inşallah antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bu sene kayaktaki hedefimiz inşallah daha çok sporcu ile Türkiye şampiyonasına katılıp, Türkiye şampiyonasında dereceler elde etmek. Sonrasında ise milli takıma sporcular yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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