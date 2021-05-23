Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KASTAMONU - Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

KASTAMONU - Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

- Karşılaşmadan kesit - Oyuncuların galibiyet sevinci - Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci'nin konuşmasıHentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Yenimahalle Belediyespor karşısında rövanş maçını da kazanan Kastamonu Belediyespor, finale yükseldiKASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanşında, Yenimahalle Belediyespor'u 43 - 25 yenen Kastamonu Belediyespor finale yükseldi. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20 - 15 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.İlk maçı deplasmanda 36 - 39 kazanan Kastamonu Belediyespor'da, finale yükselmenin sevinci yaşandı. Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, maçın ardından gazetecilere, finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyespor takımını kutlayan İnci, "Yarı finaldeki ikinci maçı kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Şimdi finalde karşılaşacağımız rakibin belli olmasını bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı Kastamonu 'ya getirmek. Artık cuma günü oynayacağımız kupa maçına odaklandık." ifadelerini kullandı.

Kutlay 

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement