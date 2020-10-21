Kastamonu Belediyespor’un rakibi Macar DVSC Schaeffler oldu

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- - Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen:- “DVSC Schaeffler, Macaristan Ligi'nin güçlü ve en iyi takımlarından bir tanesi” KASTAMONU



- Kastamonu Belediyespor'un Hentbol Avrupa Ligi'ndeki rakibi, Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler oldu. Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi ve EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3. tur kuraları Avrupa Hentbol Federasyonu'nun Viyana kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi'nde Kastamonu Belediyespor'un rakipleri belli oldu. Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler ile eşleşti. Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşları ise 21-22 Kasım tarihlerinde oynanacak. Rakiplerinin belli olmasının ardından değerlendirme yapan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, Avrupa’da çok güçlü rakiplerin olduğunu, tüm maçların zor geçeceğini söyledi.



Thomsen, “DVSC Schaeffler, Macaristan Ligi'nin güçlü ve en iyi takımlarından bir tanesi. Bu yıl iyi maçlar oynadılar. Son maçta güçlü Siofok takımını 5 farkla yendiler. Şimdi bir sürü video izlemeye başlayacağım. Rakibi analiz edeceğim. Durum değerlendirmesi yapacağım. Rakibi analiz ettikten sonra ne yapabileceğimizi görmeye çalışacağız” diye konuştu.

Macar ekibi DVSC Schaeffler da kulübün resmi internet sitesinden kurada eşleştikleri Kastamonu Belediyespor ile ilgili açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden ‘EHF Avrupa Ligi: Kastamonu Yine!’ başlığı atan Macar ekibi: “Grup etabına giden yol Türkiye şampiyonundan geçiyor. Geri ödemeliyiz” ifadelerini kullandı.



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