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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kartal: “Kaybettik, üzgünüz”

Kartal: “Kaybettik, üzgünüz”

İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamaları

- HATAY

Bild Rektör Basın Mensupları Trol 


- İH Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1'lik Hatayspor mağlubiyeti sonrası, maçı çevirmek için oyuncularının irade koyduklarını, gayret gösterdiklerini ama değerlendiremediklerini söyledi.

Süper Lig'in 16. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’a 2-1 mağlup olan İH Konyaspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, 2-1 geriye düştükten sonra birkaç tane net pozisyonlara girdiklerini değerlendiremeyerek kaybettiklerini belirterek, “Maça kontrollü başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu, öne de geçtik. Rakibin birkaç tane etkili atakları vardı. Bunları bertaraf etmesini bildik. Ama devrenin bitimine birkaç dakika kala savunma da yaptığımız bir topu uzaklaştıramamaktan dolayı devreye 1-1 berabere girdik. İkinci yarı yine kontrollü başladık, disiplinli oyunumuzu devam ettirdik. Rakibe nerdeyse hiç pozisyon vermedik. Ama yine her şey denk bir oyunla devam ederken, rakibin baktığın zaman net pozisyonu yok, gerçi bizim de o ana kadar belki net pozisyonumuz yok ama oyunu dengeledik. Her iki takımda kontrol altında geçiyordu. Yine savunma da anlaşmazlıktan dolayı yediğimiz bir gol ile geriye düştük. Daha sonra maçı çevirmek için oyuncularım bir irade koydular, gayret gösterdiler. Sonuçta birkaç tane de net pozisyonlara girdik ama netice de değerlendiremedik, kaybettik, üzgünüz. Artık Salı günkü Galatasaray maçını düşünüyoruz. Hep beraber Galatasaray maçına elimizde ki sağlıklı ve sağlam oyuncularla en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatayspor’a da başarılar dilerim” dedi.

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