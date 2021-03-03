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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdi

KARS - Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdi

- Türkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları - Telesiyej, yarışların düzenlendiği alan - Yarışçılar ve müsabaklardan enstantaneler - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun açıklamalarTürkiye Alp Disiplini A Grubu müsabakaları sona erdiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu 16 yaş altı 1. ve 2. ayak müsabakaları tamamlandı.Organizasyona 10 ilden yaklaşık 70 sporcu katıldı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların güzel bir havada yapıldığını söyledi.

Organizsayonu sorunsuz bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Oto, "Sarıkamış'a çok önem veriyoruz. Önemli bir ilçemiz, önemli bir dağımız. Çok güzel ağırlandık. Yarışmalar çok güzel geçti. Bundan sonra önümüzde Türkiye şampiyonası var. Bu arada gerçekten çok iyi bir sezon geçirdik. Pandemiye rağmen çok iyi yarışlar yaptık. Bütün kurallara uyduk. Hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda kazasız atlatılır." diye konuştu.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.
Yarışlarda dereceye giren sporcular şu şekilde:12 yaş altı kızlar:1 - Naz Alaftargil2 - Naz İrem Nuhoğlu3 - Ecem Naz Çetin12 yaş altı erkekler:1 - Kerem Çalış2 - Emin Dilik3 - Murathan Öner14 yaş altı kızlar:1 - Duru Yıkıcı2 - Yaprak Nur Seylan3 - İrem Şahinoğlu14 yaş altı erkekler:1 - Umut Aktaş2 - Emin Yağız Güller3 - Burak Yüksel16 yaş altı kızlar:1 - Ayşenaz Göktaş2 - Dilara Kaya3 - Pınar Seylan16 yaş altı erkekler:1 - Miraç Eren Üstündağ2 - Muaz Said Yenilmez3 - Emirhan Ayyıldız

Yarış Dera Şampiyon Allah 

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