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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karabağ, Sivas’ta ‘Çırpırdı Karadeniz’ türküsüyle karşılandı

Karabağ, Sivas’ta ‘Çırpırdı Karadeniz’ türküsüyle karşılandı

Karabağ Sivas'a geliş

Futbol Takımı Öğrenciler 

-Takımın havalimanından çıkışı
-Karşılamadan genel ve detaylar

- SİVAS

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas’a geldi. Karabağ, havalimanında izcilik kulübü bando takımı tarafından ‘Çırpırdı Karadeniz’ türküsüyle karşılandı. Karabağ futbol takımı özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na ulaştı. Havalimanı çıkışında ‘Spor Sivas’ projesi kapsamında yer alan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü izcilik kulübü öğrencileri Karabağ takımını marşlarla karşıladı. Çırpınırdı Karadeniz türküsü ve Mehter Marşı ile karşılanan Karabağ takımına İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri iki ülkenin bayrağını ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Ardından iki ülkenin marşı okundu. Kafiledekiler, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
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