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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kamerunluların 'bordo-mavi' su kuyusu sevinci

Kamerunluların 'bordo-mavi' su kuyusu sevinci

Su kuyusunun açılmasından detay görüntüler

- TRABZON

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- Trabzonspor Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği 'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla Kamerun'da 'bordo-mavi' su kuyusu açtırdı. Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, 'Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır' sloganıyla 61 adet projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, " İkinci projemizi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Sudanlı çocuklara bayramda Trabzonspor forması göndererek onları sevindirmiştik. Bu kez Kamerun'da Trabzonspor uğruna can verenlerin anısına 'bordo-mavi' su kuyusu açarak oradaki çocukları ve aileleri sevindirmenin heyecanı yaşıyoruz" dedi.
'Biz her yer Trabzon' sloganının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini belirten Pervanloğlu, "Hayata geçirmeyi planladığımız projelere hız kesmeden devam edeceğiz ve dünyanın birçok farklı yerlerinde bordo-mavili renklere gönül verenlerle birlikte bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Trabzonspor sevgisini gücümüz yettiğince herkese dokunarak hissettireceğiz" ifadelerini kullandı.
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