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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınlar pandeminin stresini ringde atıyor

Kadınlar pandeminin stresini ringde atıyor

-Ringden detay

Karantina Psikoloji Kadın Sporcu Şampiyon Saldırganlık 

--Boks, kick boks antrenmanından detay
--Emre Karaca ile röp.
--Ezgi Şengil ile röp.
--Dövüşürken detay
--Genel detay

- - Zor günlerin psikolojik etkilerinden tekme ve yumruklarıyla kurtuluyorlar- Dövüş Sporları Antrenörü Emre Karaca:- “Kadınlar daha istekli ve daha disiplinli antrenman yapıyor”- Ezgi Şengil:- “Dövüşerek bütün agresifliğimi salonda bırakmış oluyorum” ESKİŞEHİR

- Pandemi sebebiyle psikolojik olarak zor dönemden geçen kadınlar, yaşadıkları stres ve fazla enerjilerini ringde dövüşerek atıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de boks, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Pandemi sürecinde ise yoğun stres altında çalışan ya da evlerine kapanan vatandaşlar, kendilerini rahatlatmanın yollarını arıyor. Kadınlar başta olmak üzere uzun süre karantinada kalanlar stres ve fazla enerjilerini ringde atıyor. Özellikle kadınlar dövüş sporlarına yoğun ilgi gösteriyor. Ringde tekme ve yumruklarını konuşturan kadınlar, yoğun bir fiziksel aktiviteden geçmiş oluyor. Günün sonunda bazıları iş stresini atarken bazıları ise fazla enerjisini atıyor. “Pandemi nedeniyle insanlar buraya geldiği zaman daha fazla keyif almaya başladı” Katıldığı Türkiye ve Avrupa turnuvalarında şampiyonlukları bulunan ve eğitmenlik yapan Emre Karaca salonuna gelenlerin stres attıklarını belirterek, “Spor insan psikolojisine iyi gelen bir durum ama dövüş sporlarının diğerlerinden ayrı artısı var. İnsan 3 şey üzerine doğuyor ‘id, ego ve süperego’. Bizim doğamızda saldırganlık hep var. Burada insanlar vurarak kendilerini deşarj ediyorlar. Rahatlayıp, stres atıyorlar. Pandemi sürecinde zaten herkes çok sıkıldı. Durum böyle olunca da insanlar buraya geldiği zaman daha fazla keyif almaya başladılar. Kendilerini de iyi hissediyorlar” diye konuştu.
“Kadınlar daha istekli ve daha disiplinli antrenman yapıyor” Salonunda erkekten çok kadın öğrencisi olduğunu söyleyen Emre Karaca, “Kadınlar erkeklere göre biraz daha eve kapanıklar. Biz erkekler olarak kafamıza buyruk olabiliyoruz ama kadınlar evde daha fazla vakit geçirdiği için bu spor onlara daha iyi geliyor. Zaten bizim kadın öğrencimiz daha fazla şu anda. Kadınlar daha istekli ve daha disiplinli antrenman yapıyor. Buraya geldikten sonra herkes düzenli bir şekilde devam ediyor. Herkes spor yapsın. Ne yaptıklarının bir önemi yok. Düzenli şekilde spor yapmak, insan psikolojisine ve sağlığına iyi gelir” ifadelerini kullandı. “Bir kadın olarak beni çok mutlu hissettiriyor” Pandemi sürecinde evde çok uzun süre kapalı kaldığını aktaran Ezgi Şengil, tüm agresifliğini antrenman yaparak geride bıraktığını söyledi.

Kick boksu ilk deneyişinde çok sevdiğini dile getiren Şengil, “Pandemi döneminde hepimiz evde kaldık. Bu yüzden kendimizi spora verdik. Dövüşmeyi çok seviyorum. Bu süreçte 5 gün olmak üzere haftanın her günü antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak bu beni çok mutlu hissettiriyor. Kendimi yenilediğimi hissediyorum. Dövüşerek bütün agresifliğimi salonda bırakmış oluyorum. Fitness olarak başlamıştım. Kick boksu sadece bir kere denedim, ama daha sonra tamamen âşık oldum diyebilirim. Bence bu sporda erkekler kendilerini çok önde gösteriyor. Muay Thai, boks ve kick boks müsabakalarında önemli dereceler almış kadın sporcularımız da var. Bence erkek kadın diye ayırmamak gerekiyor. Kas gücü ve kuvvete bakıyor. Kadınlar da bu işte çok iyiler” dedi.

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