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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Josef sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı

Josef sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı

Josef de Souza'nın havuza atlama görüntüsü

- Josef sözünü tuttu, buz tutmuş havuza atladı İSTANBUL

Uttu 


- Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçta takımının ilk golünü atan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, mücadele sonrası eşine verdiği sözde durdu ve buz tutan havuza atladı. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele öncesi eşine 'Gol atarsam, havuza gireceğim' diyen Josef de Souza, bu sözünü tuttu. Karşılaşmanın 79. dakikasında siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Brezilyalı oyuncu, maç sonu evinin bahçesinde bulunan ve içi buz tutan suya atladı.
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