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Joher Rassoul: “Samet Aybaba bize şans getirdi”
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Joher Rassoul: “Samet Aybaba bize şans getirdi”

Joher Rassoul: “Samet Aybaba bize şans getirdi”

Adana Demirsporlu futbolcu Joher Rassoul'un açıklamaları

İhlas Beraberlik Şampiyon Rektör Futbol 

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- (Özel haber) BOLU

- Adana Demirsporlu futbolcu Joher Rassoul, “Şanslıyız ve bu şansı Samet hoca getirdi. Geldiğinden beri 10 maç kazandık, 1 beraberlik aldık ve şampiyon olduk” dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor’da Joher Rassoul, İhlas Haber Ajansı’na

özel açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor’un şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, “Çok mutluyum. Çünkü sezon zor geçti. Geldiğim 2 yıl play-off'larda kaldık. Bu sene direkt çıktık ve bunun için çok fazla çalıştık. Çok mutluyum” diye konuştu.
“Samet Aybaba bize şans getirdi” Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile ilgili görüşlerini belirten Rassoul, “Şanslıyız ve bu şansı Samet hoca getirdi. Geldiğinden beri 10 maç kazandık, 1 beraberlik aldık ve şampiyon olduk. Kamp çok güzel ilerliyor. Taraftarsız oynamak bizim için çok zordu. Çünkü taraftarların tribünde olması büyük bir motivasyon sağlıyordu bizlere. Korona virüsten dolayı bu şansı yaşayamadık. İnşallah bu sene taraftarlarla beraber daha coşkulu bir şekilde oynayacağız” şeklinde konuştu.

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