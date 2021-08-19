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Jess Thorup: “Sivasspor bize zor anlar yaşattı”
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Jess Thorup: “Sivasspor bize zor anlar yaşattı”

Jess Thorup: “Sivasspor bize zor anlar yaşattı”

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup açıklama

- - Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup:- “Maç beklediğimiz gibi oldu”- “Pozisyonlar bulduk, değerlendirdik” SİVAS

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında DG Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Thorup, “Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar” dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Kopenhag’da Teknik Direktörü Jess Thorup, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Thorup, “Öncelikle maç beklediğimiz gibi oldu. Sivasspor güçlü bir takım. Güçlü oynadılar. Özellikle kanat oyuncuları çok güçlüydü. Bize zor zamanlar yaşattılar. Ceza sahamıza uzun toplarla yaklaşmaya çalışacaklardı. Bunu da iyi savuşturduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca topa hakim olduğumuzda iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk, değerlendirdik. İlk yarıda da bazı pozisyonlarımız var” diye konuştu.

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