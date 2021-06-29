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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Jahovic: “Göztepe taraftarı Türkiye’nin en iyisi”

Jahovic: “Göztepe taraftarı Türkiye’nin en iyisi”

Ünal Karaman'ın doğum günü için pasta kesilmesi

Doğum Günü Tarım Forma Rektör Futbol 

-Antrenmandan görüntüler
-Adis Jahovic ile röp

- - Göztepe, sezon hazırlıklarını sürdürüyor İZMİR

- Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli golcüsü Adis Jahovic, 3 yıl aradan sonra yuvası gibi Göztepe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Jahovic, taraftarla yeniden buluşmayı istediklerini belirterek, “Göztepe taraftarını Türkiye’nin en iyisi dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Ünal Karaman için sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirildi.
55 yaşını dolduran deneyimli teknik adam için tesislerde pasta kesilirken, antrenmana gelen bir grup taraftar da Karaman’ın yeni yaşını kutladı. Taraftarlar, Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirerek sezonun iyi geçmesini diledi. “Çok iyi çalışacağım” Antrenman öncesinde Göztepe’nin deneyimli golcüsü Adis Jahovic, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Jahovic, “Göztepe benim yuvam” diyerek 3 senelik ayrılığın ardından sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Jahovic, “Buraya 2016 yılında geldim ve 1.5 sene futbol oynadım. Profesyonellik gereği ayrıldım. Takım arkadaşlarımla birlikte inşallah çok iyi çalışacağım. İyi performans sergilemek için her şeyi yapacağız” dedi.
“Göztepe taraftarı Türkiye’nin en iyisi” Göztepe'de ilk forma giydiği dönemde maçlarını Atatürk Stadı ve Doğanlar Stadı'nda oynadıklarını anımsatan Jahovic, "O dönem Gürsel Aksel Stadı'nın projesini gördüğümde çok etkilenmiştim. Daha sonra takımdan ayrıldım ama geldikten sonra bu muhteşem stada çıktım. Ancak taraftarımız olmadığı için her şey yüzde yüz değildi. Onlar bizim için çok önemli. Bizim için sahada 12'nci adam görevini görüyorlar. Onlarla birlikte olmak çok farklı bir duygu. Umarım geri gelirler ve onlarla o güzel günleri tekrar yaşarız. 3 sene sonra geri döndüm ben ve ailem Göztepe taraftarını çok özlemiştik. Göztepe taraftarı Türkiye’nin en iyisi. Umarım en kısa zamanda onlarla buluşuruz” diye konuştu.

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