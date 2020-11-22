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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İZMİR - Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

İZMİR - Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklamaları​​​​​​​ - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan'ın açıklamalarıMaçın ardından - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı" - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Beraberliği yakalasaydık, maç tamamen değişebilirdi"İZMİR (AA) - Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3 - 1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.
Parlatan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu 90 dakikaya yayamadıklarını kaydeden Parlatan, "Milli maç arasında idmanlarda çalıştıklarımızı sahada görebildik. Bunlar umut verici şeyler, daha iyi yapmamız gereken şeyler var." ifadelerini kullandı. Parlatan, galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, "Futbolda şans önemli. Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı. Net bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum." diye konuştu.
- Fuat Çapa: "Beraberliği yakalasaydık, maç tamamen değişebilirdi" MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa da sezon başından beri yaşadığımız şanssızlıkların herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Müsabakaya iyi başladıklarını ifade eden Çapa, "Oyunun kontrolü yediğimiz gole kadar bizdeydi. İyi çıkışlarımız oldu, pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik." dedi.
Çapa, uzun süredir kazanamadıkları için bunun dirençlerini düşürdüğünü belirterek, "2. devre yaptığımız değişikliklerde istediğimiz verimiz alamadık. Çok net bir şekilde gözüktü. Beraberliği yakalasaydık, maç tamamen değişebilirdi." diye konuştu.
Bir soru üzerine Çapa, İstedikleri sonuçları alamadıklarını kaydederek, "İşlerin iyi gitmediği belli. Oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Ona göre ne yapmamız gerekiyorsa yolumuzu çizmemiz lazım." yorumunda bulundu.

Basın Toplantısı Toplantı Kışla Rektör Trol 

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