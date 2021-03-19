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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir derbisinin ardından

İzmir derbisinin ardından

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü

- İZMİR

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Bulduk Rektör 


- İzmir derbisinde Menemenspor’u 3-0 mağlup eden Altay’da teknik direktör Osman Özköylü, aldıkları galibiyetin ardından ligi ilk 2’de bitirmeye daha yakın olduklarını söyleyerek, bu şekilde devam etmek istediklerine vurgu yaptı. TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor’u konuk eden Altay, rakibini 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ederek, “Oyuna iyi başladık, golü erken bulduk. İlk yarı istediğimiz oyundan uzak kaldık. Rakibin de bu dağınıklığımızdan yararlanma şansı oldu, ciddi pozisyonlara girdiler. Erken golün getirdiği rahatlık, takımda dağınıklığa sebep oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor” dedi.
Mücadelenin ikinci yarısında istediklerini gerçek anlamda sahaya yansıttıklarını ifade eden Özköylü, “Rakip iyi mücadele etti. Oyuncu ve oyun kalitemiz ikinci yarı farkını gösterdi. Kazanmasını bildik. Çok gol kaçırdık, daha farklı bir maç olabilirdi. İlk 2’ye daha yakınız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
Menemenspor cephesi Maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Menemenspor’un teknik sorumlusu Recep Yazıcı ise “Oyunun hakkı 3-0 değildi. Gol yollarında pozisyon bulduk. İlk yarı 3 tane gol pozisyonumuz var. Rakibin rahat oynamasına fırsat verdik. Bunlardan ders alacağız. Altay’ı kutluyorum. Rakibimiz Altay değil, biz kümede kalmaya oynuyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha aktif, oyunu skora yansıtabilen bir mücadele sergileyip ligde tutunmanın yollarını arayacağız” dedi.

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