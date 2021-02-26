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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir depreminin sembolü Ayda’dan Göztepe’ye ziyaret

İzmir depreminin sembolü Ayda’dan Göztepe’ye ziyaret

- Genel ve detay görüntüler

Deprem Rektör 

-- Ayda ve Ünal Karaman'ın konuşması
-Görüntüler montaj tünel klasörüne "Ayda Göztepe Ziyaret" koduyla gönderilyior.

- İZMİR

- İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Göztepe’nin antrenmanını ziyaret etti. İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin antrenmanını ziyaret etti. Ayda, abisi Atakan ve babası Uğur Gezgin’le Adnan Süvari Tesislerine gelip, idman öncesi teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla sohbet eden minik Ayda, daha sonra top oynayıp, fotoğraf çektirdi.
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