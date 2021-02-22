İZMİR - Bakan Kasapoğlu, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi
- Bakan Kasapoğlu'nun karşılanması - Bakan Kasapoğlu'nun Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile stadı gezmesi - Bakan Kasapoğlu'nun beraberindekilerle statda sohbet etmesiİZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nı gezdi.
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