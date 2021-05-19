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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

İZMİR - Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

- Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmasıİZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2 - 0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "İkinci yarı oyun üstünlüğünü ve pozisyonları sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik." dedi.
Yanal, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, erken yedikleri golün ardından ilk yarıda 2 - 0 geriye düştüklerini söyledi.

İkinci yarıya 2 - 0 mağlup başladıklarını aktaran Yanal, "İkinci yarı oyun üstünlüğünü ve pozisyonları sağlasak da sonucu alacak beceriyi gösteremedik. Rakibimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.Yanal, takımdan ayrılan oyuncuların yanı sıra bazı sorunlarla mücadele etmelerine rağmen futbolcuların gösterdiği özveri ve gösterdiği performansla Türkiye Kupası finaline kadar yükseldiklerini belirtti.
Futbolculara teşekkür eden Yanal, "Önümüzdeki dönem için de onların daha iyi olabilmeleri için plan yapmak gerekiyor." diye konuştu.

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