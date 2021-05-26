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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İZMİR - Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

- Altay taraftarlarının sevinciAltaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladıİZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig play - off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1 - 0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı.Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı'nda siyah - beyazlı bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını seslendirdi.Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

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