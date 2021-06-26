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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Ülker Stadı'nda 'Fener Yolu' kuruldu

İSTANBUL - Ülker Stadı'nda 'Fener Yolu' kuruldu

İSTANBUL - Ülker Stadı'nda "Fener Yolu" kuruldu - Barkovizyonlardan görüntüler Ülker Stadı'nda "Fener Yolu" kurulduİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulun düzenlendiği Ülker Stadı'nda, 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde "Fener Yolu" oluşturuldu.3 Temmuz sürecinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu'nun başında, 2010 - 2011 sezonu şampiyonluğunun görüntüleri yer alırken, daha sonra taraftarların "Futbolda şike kumpası" davasına karşı tepkisi ve yürüyüşlerinin bulunduğu görüntülere yer verildi.
Barkovizyonlarda o dönemde yaşanan gelişmeler, kronolojik olarak gösterildi.Fener Yolu'nun sonunda yer alan çadırda ise kongre üyelerini 2010 - 2011 sezonu şampiyonluk kupası karşıladı.

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