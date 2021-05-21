İSTANBUL - TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı (1)
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in konuşması - Ülker Ceo'su Mete Buyurgan'ın konuşmasıTFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir:"9 yıl süren harika ortaklığımız, bu anlaşma ile kaldığımız yerden devam edecek. Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker'in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz" - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker:"Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak bugün çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak"İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası katıldı. TFF Başkanı Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü markalarından Ülker ile yapılan iş birliğini önemsediklerini belirterek, "9 yıl süren harika ortaklığımız, bu anlaşma ile kaldığımız yerden devam edecek. Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker'in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz. Ülker'in sporun yaygınlaşması için yaptığı katkılar ölçülemeyecek kadar değerli." ifadelerini kullandı.TFF ile Ülker'in geçmişte çocukları spor yapmaya teşvik etmek için birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğine dikkati çeken Özdemir, "Sadece Futbol Köyü projesiyle 200'e yakın genç ismi milli takımlara ve profesyonel takımlara kazandırdık. Ülker'in sporu seven nesiller yetişmesine verdiği önem, daima Türk futbolunda çıtayı yükseltti. EURO 2020 öncesinde bizlere güç verecek bu anlaşma, itici güç olacak ve inşallah millilerimiz elde edeceği yeni zaferlerle bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker'in 'Mutlu et, mutlu ol' sloganına destek olacak." diye konuştu. - Ali Ülker: "Milli takım ile yan yana olmaktan çok mutluyuz"Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, uzun yıllardır Ülker olarak Türk sporuna destek vermeyi en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini söyledi.
İstihdam, üretim ve ihracatla Türkiye'nin ekonomisine değer katma çabalarının temelinde müreffeh bir toplum hedefine katkı sağlama düşüncesi yer aldığını belirten Ali Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak bugün çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak. 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle bu hedefe yürürken, ülkemizde spora ve kültür sanat faaliyetlerine destek vererek aynı zamanda toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmayı da arzu ediyoruz. Tıpkı milli takımımızın futboluyla yaptığı gibi ürünlerimizle ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vadediyoruz."Ali Ülker, futbolun sadece "erkek oyunu" olmadığını ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlaması açısından A Milli Kadın Futbol Takımı'nın önemli bir rol model olduğunu kaydetti. - Mete Buyurgan: "Milli takımları ve Ülker'i yeniden yan yana görmek mutluluk verici"Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, "Aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan milli futbol takımlarımızla Ülker'i bir kez daha yan yana görmek bizlere mutluluk veriyor." diye konuştu. Ülker'in 6 kıtada, 100'ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Buyurgan, "Türkiye'deki fabrikalarımızda üretilen ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında 'Made in Türkiye' etiketiyle tüketicilerimizle buluşuyor. Bu başarımızı, tüm dünyadaki marka bilinirliğimizin yanı sıra Ar - Ge'ye, dijitalleşmeye, sürdürülebilirlik projelerine yaptığımız yatırımlara ve ihracat potansiyelimize borçluyuz. Ülker'in bu başarısında tüketicisiyle kurduğu güçlü, samimi ve güvene dayalı ilişkinin büyük rolü var. Çünkü bizler üretirken, bir kişiden bir diğerine yani 'elden ele' geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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