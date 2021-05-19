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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'a geldi

İSTANBUL - Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'a geldi

- Beşiktaş takımını taşıyan teknenin Kabataş'a yanaşması - Takım kafilesini taşıyan otobüslerin Vodafone Park stadına gelişleriBeşiktaş şampiyonluğunu kutluyor - Siyah - beyazlı takım, Vodafone Park'a geldiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah - beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Burada kendisini bekleyen takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah - beyazlıları taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.

Kırmızı Halı Şampiyon Tezahürat Şampiyonluk Kupası Takım Otobüsü 

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