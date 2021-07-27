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İSTANBUL - PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı

İSTANBUL - PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı

- PSV Eindhovenli futbolcuların antrenman yapmasıPSV Eindhoven son antrenmanını yaptıİSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Galatasaray'la karşılaşacak PSV Eindhoven, son antrenmanını İstanbul 'da yaptı.Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Hollanda ekibi, teknik direktör Roger Schmidt yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.PSV Eindhoven, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Rektör Futbol 

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