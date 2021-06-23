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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Olimpik sporcular, 'Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu'nu tanıttı

İSTANBUL - Olimpik sporcular, 'Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu'nu tanıttı

İSTANBUL - Olimpik sporcular, "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu tanıttı - "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun tanıtım defilesiOlimpik sporcular, "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu tanıttıİSTANBUL (AA) - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, kendileri için hazırlanan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporcuların bir bölümü yer aldı.Sporcular için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu giyen ay - yıldızlılar, defilede mankenlerle tanıtıma katıldı.
İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan tanıtım, Bakan Kasapoğlu'nun milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Hatıra Fotoğrafı Yıldızlı Milli Sporcu Milli Sporcular Mankenler 

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