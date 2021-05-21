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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıkladı

İSTANBUL - Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıkladı

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısı için salona gelişi - Galatasaray Başkanı Cengiz'in açıklamalarıGalatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum" - "Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz"İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Fatih Terim ile ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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