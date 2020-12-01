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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır

İSTANBUL - Medipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır

- Antrenmandan görüntülerMedipol Başakşehir, Leipzig maçına hazır - Turuncu - lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştıİSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Almanya'nın Leipzig ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştı. Tedavisi ülkesi Brezilya'da süren Junior Caiçara ise antrenmanda yer almadı.Medipol Başakşehir ile Leipzig arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 

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