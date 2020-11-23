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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Maçın ardından - Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz

İSTANBUL - Maçın ardından - Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz

- Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklamaları - Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: - "İkinci yarı 10 kişi kalınmasına rağmen alınan 1 puan gerçekten Kayserispor için çok değerli 1 puandır"İSTANBUL (AA) - Hes Kablo Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray ile deplasmanda 10 kişi kaldıkları maçta 1 puan almanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "İlk yarı çok ciddi bir farkla Galatasaray'ın üstünlüğü söz konusuydu. Bu tüm Kayserispor taraftarını üzmüştür ama ikinci yarı 10 kişi kalınmasına rağmen alınan 1 puan gerçekten Kayserispor için çok değerli 1 puandır. Bu 1 puan Samet Hocamızın bize hoş geldin hediyesi oldu." ifadelerini kullandı. Tokgöz, alınan 1 puandan ötürü oyuncuları ve teknik ekibe teşekkürlerini iletip, "Kayseri'de tek başına büyük bir kulübün başkanlığını yapan değerli başkanımız Berna Gözbaşı'na buradan 3 puanı hediye etmek isterdik, o kahramana 3 puan yakışırdı ama 1 puan hediye edebildik. Tüm Kayserispor camiasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ilerleyen maçlarda Samet Hocamızla birlikte 3 puanlı maçlar alır ve önümüze bakarız." şeklinde konuştu.
FutbolHes Kablo KayserisporMustafa TokgözSÜPERLİG

Bild Allah Basın Mensupları 

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