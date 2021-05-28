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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın

İSTANBUL - Kocaelispor, 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseldi - Tahir Büyükakın

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın açıklamaları - Misli.com 2. Lig play - off finalinde Sakaryaspor'u 4 - 0 yenen Kocaelispor, Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olduİSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play - off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3 - 0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4 - 0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu.Maçın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karya Yükselen Basın Mensupları 

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