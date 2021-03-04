İSTANBUL - Giresunspor, Albayrak Medya kuruluşu GZT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı
- Yeşil - beyazlı kulübün başkanı Hakan Karaahmet'in konuşması - Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca'nın konuşması - Yeşil - beyazlı kulübün başkanı Hakan Karaahmet: - "Takımımız lider durumda. İnşallah GZT ile Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız ve Giresunspor'u seneye Süper Lig'de devam eden, Türk futboluna katkılar yapan bir takım olarak görürüz" - Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca: - "Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'de mücadele edeceğine inandığımız Giresunspor, GZT'nin genç ve yüksek enerjisini de arkasına alarak çok daha hızlı yükselen bir marka haline gelecek"İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 24. haftada en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'un 3 puan önünde bulunan Giresunspor, Albayrak Medya kuruluşu GZT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.Topkapı'daki Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet katıldı. 2020 - 2021 sezonu sonuna kadar geçerli olacak anlaşmaya göre, Karadeniz temsilcisi "GZT Giresunspor" adıyla mücadele edecek.İmza töreninde açıklamalarda bulunan yeşil - beyazlı kulübün başkanı Karaahmet, "Bugün hem Türk futbolu için hem de Giresunspor için önemli bir anı yaşıyoruz. Bu süreçte yaşanan genel ekonomik sorunlarda Giresunspor'a destek olan, elimizden tutan GZT ile sponsorluk sözleşmesi imzalıyoruz." diye konuştu. Yapılan sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Hakan Karaahmet, "Takımımız lider durumda. İnşallah GZT ile Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız ve Giresunspor'u seneye Süper Lig'de devam eden, Türk futboluna katkılar yapan bir takım olarak görürüz. Bu süreçte bize birçok konuda destek olan Albayrak Medya'ya teşekkür ediyorum. Yaşadığımız süreç çok kolay değil. Bu süreçte ekonomik olarak takımlara sponsor olmanın zorluğunu biliyorum. Bu desteği bizden esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Türk futbolunda böyle desteklere her kulübün ihtiyacı var. Böyle büyük şirketlerin bu süreçte verdiği destek çok daha anlamlı. İnşallah bu birliktelik hem Türk futbolu hem de Giresunspor için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.Ömer Karaca ise kendileri için heyecanlı bir gün yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:"GZT olarak çok önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. GZT, yeni medya alanında dijital yayıncılık yapan, günlük 5 milyon ziyaretçisi ve 20 milyonu aşkın etkileşimi olan, her geçen gün bunu artıran önemli bir markamız. Bu yönüyle futbolla benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği mecra olan Giresunspor'u desteklemek ve hızla büyüttüğümüz diğer markalarımız gibi enerjimizi buraya aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah Süper Lig'de mücadele edeceğine inandığımız Giresunspor, GZT'nin genç ve yüksek enerjisini de arkasına alarak çok daha hızlı yükselen bir marka haline gelecek. Hem GZT hem de Albayrak Medya Grubu'nun diğer tüm markalarıyla Giresunspor'un bilinirliğinin artırılması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. GZT ile Giresunspor kardeşliğinin çok olumlu ve güzel sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur."Konuşmaların ardından Karaahmet ve Karaca sponsorluk sözleşmesine imza attı ve basın mensuplarına poz verdi.
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