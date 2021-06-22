İSTANBUL - Galatasaray Kulübünde devir teslim töreni yapıldı
- Kulübün 37. Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın devir teslim töreni için gelişi - Kulüp yöneticileri ile selamlaşma - Devir teslim evrakının imzalanması - Hatıra fotoğrafı çekimiİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde başkanlığı Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından devir teslim töreni düzenlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda sarı - kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulunun görevi devralma töreni, Türk Telekom Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleştirildi. Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu. Kulübün 37. başkanı Mustafa Cengiz ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak." ifadelerini kullandı.Devir teslim töreni, yeni başkan Burak Elmas ve eski başkan Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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