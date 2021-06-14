Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Galatasaray'da sağlık kontrolleri başladı

İSTANBUL - Galatasaray'da sağlık kontrolleri başladı

- Berk Balaban, Emin Bayram ve Eren Aydın'ın açıklamalarıGalatasaray'da sağlık kontrolleri başladı - Sarı - kırmızılı takımın genç futbolcuları sağlık kontrolünden geçtiİSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Galatasaray'da genç futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.Sarı - kırmızılı futbolcular Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, Liv Hospital Vadistanbul'da çeşitli testlere tabi tutuldu.Futbolcular Berk Balaban, Emin Bayram ve Eren Aydın, sağlık kontrollerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Geçen sezon Ankaraspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kaleci Berk Balaban, yeni sezonun iyi geçmesini dileyerek, "Kendimizi geliştirerek en iyisini vermeye çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp, Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum. Muslera, dünya yıldızı ve en iyilerinden biri. Hem antrenmanda hem saha dışında çok faydalı bir isim. Bana ağabeylik ve öğretmenlik yapıyor. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu benim için büyük bir şans." diye konuştu.
Emin Bayram da geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Boluspor'da tecrübe kazandığını anlatarak, "Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, ağabeylerim Marcao, Donk ve Luyindama'dan bir şeyler kazanmaya çalışıyordum. Boluspor'da 10 maç oynadım. Benim için farklı tecrübe oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nın çok büyük bir defans havuzu var. Ben de onların arasına kendimi yazdırmak istiyorum. Ozan, Merih, Çağlar ve Kaan ağabeyler benim için örnek. Ben de elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Eren Aydın da yetiştiği Galatasaray Futbol Akademisini, A takımda iyi bir şekilde temsil etmek istediğini vurgulayarak, "Hocalarımızın verdiği eğitimleri, orada göstermeye çalışacağım. Ağabeylerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle Falcao'dan. İdolüm olarak onu görüyorum. Hedefimiz A takımda kalıcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen Amed Forma Öğretmenlik Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel FotoğraflarBursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel Fotoğraflar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement