Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı

İSTANBUL - Galatasaray'da Işın Çelebi'nin 'birleşme' çağrısı karşılık bulmadı

İSTANBUL - Galatasaray'da Işın Çelebi'nin "birleşme" çağrısı karşılık bulmadı - Galatasaray Kulübü başkan adayı Işın Çelebi'nin açıklamasıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olan Işın Çelebi'nin, diğer adaylara yaptığı birlikte hareket etme çağırısı karşılıksız kaldı.Sarı - kırmızılı kulüpte kendisi gibi başkanlığa aday olan Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir'e birlikte hareket etme çağrısında bulunan Işın Çelebi, Türk Telekom Stadı'na gelerek yaklaşık bir saat bu isimlerden gelecek cevabı bekledi.Diğer adaylardan herhangi bir yanıt alamayan Çelebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim. Bu kavgayı sona erdirelim. Huzur ve barış gelsin istedik ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. 'Biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz.' demek istiyorlar. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.Işın Çelebi, yarın adaylık listesini divan kuruluna sunacağını dile getirerek, "Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız." diye konuştu.
Sarı - kırmızılı camiadan bazı isimlerin eski başkanlardan Ünal Aysal'ın daveti üzerine dün bir araya geldiğini anlatan Çelebi, Aysal'a eleştiride de bulundu.

Başkan Adayı Beraberlik Genel Kurul Divan Kurulu Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement