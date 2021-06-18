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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı

İSTANBUL - Galatasaray'da divan kurulu başkanlık seçimi başladı

- Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen genel kuruldan görüntüler - Seçim divan başkanlığının ve divan kurulunun belirlenmesi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Seçim yapılan alandan görüntüler - Sandıkların görüntüleri - Oy verme işlemlerinden görüntüler - Başkan adayı Niyazi Yelkencioğlu'nun oy kullanması - Seçimde Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu adayİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi başladı.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı - kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı bulunuyor.Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu üstlenirken, Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.Genel kurulda Aykutalp Derkan sarı, Niyazi Yelkencioğlu ise kırmızı oy pusulası kullandı.Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.

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