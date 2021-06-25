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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresinde gerginlik

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresinde gerginlik

- Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük'ün aidat hakkında oylama yapması - Başkan Ali Koç'un konuşması - Oylama sonrası çıkan gerginliğe Başkan Ali Koç'un müdahale etmesiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, bazı kongre üyelerinin yıllık aidatın 50 liradan 500 liraya çıkarılması isteğini dile getirdi.Daha sonra yapılan oylamada yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Başkan Ali Koç, tribüne giderek kongre üyeleriyle konuştu ve gerginlik büyümeden önlendi.

Toplantı Genel Kurul 

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