Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı

- Kongreden görüntüler Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı - Genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede ilk olarak, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak gireceği kongrede, yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Olağan seçimli genel kurul toplantısında, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet ile denetim kurulu raporlarının okunması işlemine geçildi.

Divan Başkanlığı Saygı Duruşu Toplantı Genel Kurul 

İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement