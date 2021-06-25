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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı (2)

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi başladı (2)

- Kongreden görüntüler - Konuşma kürsüsünün yerinin değiştirilmesi - Burak Kızılhan'ın açıklaması Fenerbahçe Kulübünün kongresi - 2019 ile 2020 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu - Ali Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunulduİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında, 2019 ile 2020 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Burak Kızılhan okudu. Kızılhan'ın sözlerine başlamadan önce, kongre üyelerinin itirazı üzerine konuşma kürsüsünün yeri değiştirildi.Burak Kızılhan, kürsünün kongre üyelerine doğru çevrilmesinin ardından konuşmaya başladı.
Kızılhan, seçimli olağan genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFF'ye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar gibi konularda bilgi verdi.Kızılhan'dan sonra denetim kurulu faaliyet raporunu okumak için ise denetleme kurulu üyesi Mehmet Vodina kürsüye çıktı.Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2019 yılında toplam gelirlerinin 1 milyar 263 milyon lira, giderlerinin ise 1 milyar 685 milyon lira olduğunu ifade etti.
Vodina, 2020 yılında toplam gelirlerin 1 milyar 93 milyon, giderlerin ise 1 milyar 892 milyon lira olduğunu duyurdu. - Ali Koç'un adaylık dilekçesi verildiAli Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu.Divan başkanı Vefa Küçük, Koç'un dosyasının kontrol edilmek üzere sicil kuruluna verildiğini duyurdu.Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor. Bu başvuru, 200 imzalı teklif ile genel kurul toplantısının ilk günü genel kurul divan başkanlığı oluşturulduktan sonra gündem oylamasına geçilmeden önce genel kurul divan başkanlığına yapılıyor.

Divan Başkanlığı Toplantı Şampiyon Genel Kurul Genel Sekreter 

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