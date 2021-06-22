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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

- Sergen Yalçın'ın evinin önünden toplanan taraftarların tezahüratlarda bulunması Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah - beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah - beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

Teknik Direktör Tezahür Şampiyon Tezahürat Rektör 

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