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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaş takımı, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti (1)

İSTANBUL - Beşiktaş takımı, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti (1)

- Beşiktaş kafilesinin otobüsle Küçüksu'ya gelmesi ve ekibin tekneye binmeleri - Teknenin Dolmabahçe'ye hareket etmesi - Tekneyi takip eden taraftar teknelerinden görüntüler - Teknedeki oyuncu ve teknik heyetin kutlamalarından görüntülerBeşiktaş şampiyonluğunu kutluyor - Siyah - beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket ettiİSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2 - 1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah - beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah - beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

Deniz Polisi Şampiyon Tezahürat Şampiyonluk Kupası Sahil Güvenlik 

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