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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Antremandan görüntüler Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Domagoj Vida takımla antrenmanlara başladıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile 4 Aralık Cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) karantina süreci tamamlanan Domagoj Vida da katıldı.
Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, Adem Ljajic ile Kovid - 19 karantina süreci süre Ajdin Hasic katılmadı.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan idmanda siyah - beyazlılar ilk bölümde istasyon koşuları yaptı.Kondisyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yapan oyuncular, sonraki bölümde mini kale maç oynadı.İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Koronavirüs Karantina Rektör 

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