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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı

İSTANBUL - Bakan Kasapoğlu, 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası' ödül törenine katıldı

İSTANBUL - Bakan Kasapoğlu, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası" ödül törenine katıldı - "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası" - Bakan Kasapoğlu'nun ödülleri takdim etmesi - Bakan Kasapoğlu'nun konuşması - Tenis Turnuvası detaylarıİSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katıldı.

Ödül Töreni 

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