İSTANBUL - Bakan Kasapoğlu, 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın tören alanına gelişleri - Bakan Kasapoğlu'ndan detaylar - Olimpik Yay Erkekler Kategorisi'nde ödüle hak kazanan sporcuların gelişi - Bakan Kasapoğlu'nun sporculara ödüllerini takdim etmesi - Bakan Kasapoğlu'nun konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - " İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle kısıtlılıklar var ama hamdolsun ki aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyoruz"İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 9. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'ndeki törende konuşan Kasapoğlu, " İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümünü birlikte idrak ediyoruz. Tabii pandemi nedeniyle kısıtlılıklar var ama hamdolsun ki aynı heyecanı aynı coşkuyu yaşıyoruz." dedi. Fethin karanlıktan aydınlığa çıkış olduğunu söyleyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fetih adaleti öne çıkarmaktır. Fetih zulmün karşısında gerektiğinde eliyle gerektiğinde diliyle gerektiğinde kalbiyle var olmaktadır. Fetih gönüllere girmek demektir. Yaratılmışların en şereflisi insana değer vermek ve insan için gayret göstermektedir. İşte bu ruhla şanlı ecdadımızdan almış olduğumuz bu mukaddes emaneti, bu fethin kutlu sancağını yine hep birlikte millet olarak gençlerimizin öncülüğünde ilelebet payidar kılacağız. Ben bu vesileyle bu mukaddes şehri bize emanet eden fethi mübinin o kutlu müjdesine layık olan güzel kumandanı ve onun güzel askerlerini rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum."Kasapoğlu, 9. Fetih Kupası ile spordaki varoluşu her alanda olduğu gibi yukarıya taşıdıklarını belirterek, "Sadece birkaç branş değil her branşta iddiamız var. Daha önceleri sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün dünya çapında şampiyonalarda altın madalyayla bizleri temsil eden sporcularımız var. Ama dedik ya fetih ruhu iki günü eşit olan ziyandadır anlayışıdır. İşte o ruhla, bilimde, sanatta, kültürde, sporda her alanda çıtayı yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamlı organizasyonun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi ve Okçular Vakfı'nı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda ter döken, gayret gösteren, farklı ülkelerden gelen değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı kupanın daha nice yıllar milletimizle ve İstanbul 'umuzla buluşmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım