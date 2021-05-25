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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Anadolu Efes, Almanya'ya hareket etti

İSTANBUL - Anadolu Efes, Almanya'ya hareket etti

- Anadolu Efes oyuncularının İGA misafir salonuna gelişleri - Oyuncu ve teknik kadrodan görüntüler - Kulüp başkanı Tuncay Özilhan'ın salona gelişi - Anadolu Efes bayrakları ile marşların söylenmesi - Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve başantrenör Ergin Ataman'ın İGA Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya forma hediye etmesiİSTANBUL (AA) - Almanya'da 28 - 30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes, bu ülkeye hareket etti. İstanbul Havalimanından kalkan uçakla organizasyonun yapılacağı Köln kentine hareket eden Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman önderliğinde havalimanında bir araya geldi.Lacivert - beyazlı kafilede, kulüp başkanı Tuncay Özilhan da yer aldı. İstanbul Havalimanı işletmesi İGA, kendilerinin misafir salonunda Anadolu Efes kafilesine müzikli yemek ikramında bulundu.Başkan Özilhan, burada İGA Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu'ya forma hediye etti.Kafile, Tuncay Özilhan, Kadri Samsunlu ve kaptan Doğuş Balbay'ın hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından yola çıktı.

İsaf Hatıra Fotoğrafı Forma Kulüp Başkanı 

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