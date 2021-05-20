İSTANBUL - Ali Koç: 'Gelecek sezon için kadromuz yüzde 70 hazır'
İSTANBUL - Ali Koç: "Gelecek sezon için kadromuz yüzde 70 hazır" - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarıİSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı - lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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