İSTANBUL - 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül töreni yapıldı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın tören alanına gelişleri - Kasapoğlu ve Erdoğan'dan detaylar - Ödüle hak kazanan sporcuların gelişi - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sporculara kupalarını takdim etmesi - Bilal Erdoğan'ın konuşması - Kur'an - ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi - Mehteran gösterisi - Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldıİSTANBUL (AA) - 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla yapıldı. İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ödül töreni, hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Törende konuşan Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfına geleneksel okçuluğu Türkiye'de bu kadar destekledikleri için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından sporcuların gelmesine alışkınız ama geçen sene ve bu sene kısıtlama nedeniyle daha az ülkeyle bu etkinliği yapıyoruz. Ama inşallah seneye salgını da geride bırakmış bir şekilde çok daha büyük bir etkinlik yapacağız." ifadelerini kullandı.Dünyanın buhran döneminden geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Sadece salgından dolayı değil, sosyal yön itibarıyla da. Milletlerin birbirine karşı güven bunalımı yaşadığı ve dünyada azınlıklara karşı maalesef çok daha menfi tavırların takınıldığı bir dönem. İnşallah bu dönemler geride kalır. Sanki dünyanın bir fethe ihtiyacı var. Gönüllerin yeniden fethedilmesine ihtiyaç var. Bu gönüllerin fethi inşallah bir fetih milleti olan milletimize nasip olur. Yaşayışıyla, çalışkanlığıyla, doğruluğu ve dürüstlüğüyle inşallah yeniden bizim milletimiz dünyaya örnek olur ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bu fethi yaşamak nasip olur diyorum." değerlendirmesinde bulundu.Haydar Ali Yıldız ise "Bu yıl İstanbul 'un fethinin 568. yıl döneminde şölenimizi pandemi koşullarına göre yapıyoruz. Geçen sene yaptığımız 8.organizasyonumuz dünyada örnek gösterildi. Bugün farklı ülkelerden yaklaşık 200 sporcuyu ağırladık. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. Fethin yıl dönümünün İstanbul için önemli bir gün olduğunu anlatan Vali Yerlikaya da organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ettiğini aktardı.Ödül töreni sonrası Kur'an - ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, mehteran gösterisi de yapıldı.
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