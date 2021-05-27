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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı

İSTANBUL - 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı

- Organizasyondan görüntüler - Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile röportaj9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, İstanbul 'da başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde geleneksel ile modern okçuluk sıralama ve deneme atışları yapıldı.Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun alınan tedbirler doğrultusunda dezenfekte edilmiş oklarla hedef kağıtlarına atış yapıyor.Dünya şampiyonu Demir Elmaağaçlı, Avrupa şampiyonu Aybüke Aktuna, Hollandalı Sjef van den Berg gibi çok sayıda başarılı sporcunun da katıldığı organizasyonda yarın eleme atışları yapılacak.

Dera Koronavirüs Ağaçlı Şampiyon Gori 

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