İSTANBUL - 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası

- Organizasyondan görüntüler 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası - Organizasyonu genel klasmanda erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda Mesure Tutku Yılmaz birinci bitirdiİSTANBUL (AA) - 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nı erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda da Mesure Tutku Yılmaz şampiyon tamamladı.Organizasyonda erkekler yüksek atlamada 2,15 ile yenişemeyen Enes Talha Şenses ve Metin Doğu birinci sırayı paylaştı.Kadınlarda 4,41'lik atlayış yapan Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlama büyük kadınlar ve 23 yaş altı rekorunu bir santimetre geliştirerek zirvede yer aldı.Yarışmalarda puan tablosuna göre ilk 10 sırayı alan sporculara para ödülü, ilk üçe girenlere ise kupa verildi.
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