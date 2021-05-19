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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 19 Mayıs kutlamaları - Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendi

İSTANBUL - 19 Mayıs kutlamaları - Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendi

- Haliç üzerinde konumlandırılan platform - Karşılaşmadan enstantaneler - Sporculara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kupalarının verilmesi - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun karşılıklı çiftli maç yapmaları - İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın mensuplarına açıklaması - 10. Yıl Marşı'nın söylenmesi19 Mayıs kutlamaları kapsamında Haliç üzerinde tenis maçı düzenlendiİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında milli tenisçiler, Haliç üzerinde konumlandırılan platformda gösteri maçı yaptı.İlk gösteri maçı, kadınlar kategorisinde oynandı. Milli sporcular İpek Öz ve Berfu Cengiz arasındaki mücadele, Cengiz’in 5 - 4’lük galibiyetiyle sonuçlandı.Mert Naci Türker ve Umut Akkoyun arasındaki erkekler müsabakasının galibi ise 4 - 2'lik skorla Akkoyun oldu.Gösteri maçlarını, uluslararası tenis hakemi Eylül Benli yönetti. Karşılaşmaları kazanan Cengiz, Akkoyun ve kortta mücadele eden Öz ve Türker ile maçları yöneten hakem Benli, kupalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun elinden aldı.İmamoğlu çifti, ödül takdimlerinin ardından galip ve mağlup sporcularla ayrı ayrı eşleşerek, gösteri maçına ortak oldu.Müsabaka sonrası konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, platformun bir süre daha Haliç üzerinde kalacağını ve ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapanlara açık olabileceğini dile getirdi.

Sivil Toplum Uluslararası Gori Basın Mensupları Tenis Maçı 

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