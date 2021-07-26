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İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek

İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek

- ATP Challenger turnuvasında Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel'in final müsabakası - Maç puanının ardından iki Türk tenisçinin kortta birbirlerini tebrik etmesi - Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final niteliği taşıyan Open Ciudad de Pozoblanco turnuvasında kupanın sahibi Altuğ Çelikbilek olduANKARA (AA) - İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2 - 1 yendi.Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sıralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya geldi.İspanya’nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 80 avro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 6 - 1, 6 - 7 ve 6 - 3'lük setlerle 2 - 1 kazanan 24 yaşındaki Çelikbilek, kupanın sahibi oldu.

Avro İspanya Milli Sporcu Milli Sporcular Tenis Turnuvası 

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