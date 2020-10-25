Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İsmet Taşdemir: 'İstediklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadık'

İsmet Taşdemir: 'İstediklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadık'

Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in açıklamaları

- İsmet Taşdemir: "İstediklerimizin hiçbirini sahaya yansıtamadık" ANKARA

Girdap Hastane Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 7. haftasında Balıkesirspor’a 2-1 mağlup olan Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Baştan sonra isteklerimizin hiç birini sahaya yansıtamadığımız bir maç oldu" dedi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor, sahasında karşı karşıya geldiği Balıkesirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Gerek ofansta gerekse defansta çok eksik kaldık. Bunların neticesine rağmen sonradan girdiğimiz çok net 2 pozisyon vardı. Ama değerlendirmedik. Fizik ve mental olarak ligin çok altındayız. Bir an önce toparlayıp düzlüğe çıkmamız gerekiyor. Biraz zor mu? Zor. Zorluğu ise şundan; inanıp güvendiğimiz bildiğimiz oyuncuların bir çoğu düşündüğümüzü yapabilme kapasitesi olan hareketelerinin hemen hemen hiçbirini göremiyoruz. Bunun altında daha farklı şeyler görmeye başladık basit top kayıpları ve hatalar gibi. Dolayısıyla elimizi attığımız yer kuruyor. Bir an önce burayı tedavi etmemiz lazım. Doğruyu bulmamız lazım. Eksiğiz sıkıntılıyız ama buradan da çıkabilecek gücümüz var. İnşallah en kısa sürede bu girdaptan çıkarız" ifadelerini kullandı. Rakibi ile çarpışıp düşerek bilinci kapanan Doğukan Efe’nin durumu hakkında da bilgi veren Taşdemir , "Çok talihsiz bir şekilde boynunun üzerine düştü. İlk etapta bilincini yitirdi. Şu an hastanede ve bilinci yerine geldi. Son gelen bilgi ise daha iyi olduğu yönünde. Bundan sonraki süreçte doktorlar gerekli kontrolleri yapıp bilgi verecekler" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı